الكويت تعلن إجلاء كل مواطنيها الراغبين في العودة من السودان.. وتشكر السعودية

2023/04/22 | 23:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، السبت، إن وزارة الخارجية قامت بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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