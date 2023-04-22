نائب: البرلمان تسلم جميع الملاحظات بشأن الموازنة وسيرسلها إلى الحكومة

2023/04/22 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمد حسن الشمري، اليوم السبت، تسلم البرلمان ملاحظات نيابية بشأن مشروع موازنة 2023، لافتاً إلى أنه ينوي إرسالها للحكومة للنظر فيها.

وقال الشمري للوكالة الرسمية إن” النواب قدموا جميع ملاحظاتهم بشأن الموازنة بعد أن تمت القراءة الثانية والآن يجري العمل في اللجنة المالية النيابية على إنجاز وإتمام جميع الملاحظات والتعديلات المقترحة وإرسالها إلى الحكومة”.

وأضاف، أن” جدولة الملاحظات قد تستغرق حتى نهاية شهر أيار المقبل ومن ثم الحكومة ستراجع هذه الملاحظات قبل أن تعيد نص الموازنة إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليها”.وتابع، أن” البرلمان لديه ملاحظات على الموازنة من بينها قلة تخصيصات المحافظات إذ بلغت ترليونين ونصف مليار دينار فقط وحقيقة أن قانون الدعم الطارئ خصص من 8-10 ترليون دينار للمحافظات ونعتقد أن الحكومة تنتظر صرفها قبل تخصيص مبالغ أخرى”.وأشار إلى، أن” هنالك ملاحظات أخرى تخص تخصيصات مؤسسة الشهداء التي توسعت مهامها ونعتقد إنها بحاجة لزيادة” لافتا إلى، أن” النواب لديهم ملاحظات تخص العجز الكلي البالغ 64 ملياراً ويجب تقليله عن طريق إجراء مناقلات ببعض البنود”.ولفت إلى، أن” أفضل طريقة لزيادة الواردات النفطية ومعالجة العجز هي إعادة التفاوض لاستعادة حصة العراق التي تم تقليلها بسبب الحروب والظروف السابقة ونقر أن الموضوع صعب ونؤكد على الحكومة ضرورة الاستمرار بالمطالبة بالحقوق في منظمة أوبك لأن إمكانيات وحصة العراق يفترض أن تكون أكبر من الحالية”.

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