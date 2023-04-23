2023/04/23 | 00:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مسؤول حكومي، السبت، اعادة فتح طرق اغلقتها النزاعات العشائرية في اقدم نواحي ديالى.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة(30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” الجهد الهندسي للقوى الامنية اعاد فتح العديد من الطرق المغلقة في مركز ابي صيدا بعد استقرار امني كبير خلال الاشهر الاخيرة وعودة الاستقرار والطمائنية”.

واضاف،ان” الطرق والتي اغلقت بسبب النزاعات العشائرية منذ عامين دفع الاستقرار الى اعادة فتحها من جديد مؤكدا بانها رسالة ايجابية لسكان اقدم نواحي ديالى والتي عانت من تداعيات النزاعات لاشهر طويلة”.

واشار الى ان” وجود الرد السريع في ابي صيدا حقق نتائج مهمة على صعيد فرض القانون والاستقرار واعادة الهدوء بعد فترة عصيبة”.

وتعد ابي صيدا من اقدم نواحي ديالى وتأسست قبل 70 سنة وهي ترتبط بقضاء المقدادية من الناحية الادارية”.

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