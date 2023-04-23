نائب بصري: 5 ترليونات دينار حصص المحافظات بالموازنة ونسعى لزيادتها

2023/04/23 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن النائب عن محافظة البصرة، عبد الأمير المياحي، عزم التوجه لطلب زيادة حصة المحافظات ومنها البصرة في الموازنة المالية.

وقال المياحي لـ(بغداد اليوم)، ان :"حصة المحافظات تصل إلى خمسة ترليونات دينار، وهذا لا يكفي وبالتالي نحن نريد ان تأخذ كل المحافظات استحقاقها بالتخصيصات المالية".

وأضاف "سنعمل لانصاف المحافظات قبل تمرير الموازنة بما فيها البصرة التي هي بحاجة مهمة للخدمات لاسيما أقضية الهارثة والدير وشمال المحافظة".

وكانت اللجنة المالية النيابية، أشرت "اعتراضا على مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة لـ15محافظة في موازنة 2023" واعتبرتها "قليلة".

ولفتت اللجنة الى، أن "هناك مبلغا متبقيا من الدعم الطارئ مخصص للمحافظات، وممكن تحويل مبالغ من مخصصة لوزارات الى المحافظات"، مؤكدة ان "الاعتراض على الحصص في الموازنة يمكن حله من خلال الحوار".

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