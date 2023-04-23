2023/04/23 | 00:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XMZaxupxWfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحافة الكوردية في ذكرى صدورها الخامس والعشرين بعد المئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصحافة الكوردية في ذكرى صدورها الخامس والعشرين بعد المئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).