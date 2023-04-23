فرنسا.. إصابة 10 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء مهرجان دولي

2023/04/23 | 00:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 10 أشخاص بجروح أربعة منهم بالغة بعد أن صدمت سيارة حشدا خلال مهرجان دولي في شمال فرنسا السبت، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

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