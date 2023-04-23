ريال مدريد يتجاوز سيلتا فيغو بثنائية

2023/04/23 | 00:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز ريال مدريد موقعه في مركز الوصيف

بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة

القدم بفوزه على ضيفه سيلتا فيغو 2 -صفر

يوم السبت في المرحلة الثلاثين.

واقترب ريال سوسييداد من التأهل لدوري

أبطال أوروبا بعد تغلبه

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