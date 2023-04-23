بثلاثية محرز… مانشستر سيتي يبلغ نهائي كأس الإتحاد الإنكليزي

2023/04/23 | 00:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس

الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على

شيفيلد يونايتد 3-0 ،مساء اليوم السبت،

في ملعب ويمبلي.



وسجل ثلاثية مانشستر

سيتي النجم الجزائري رياض محرز في

الدقائق (43، و61، و66).





و

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