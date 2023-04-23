إجلاء آمن للكادر الدبلوماسي العراقي من السفارة بالخرطوم بنجاح

2023/04/23 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الزمان: أعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن نجاح عملية إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، إنه “تم نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعية”.وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين […]

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