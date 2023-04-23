وزير الدفاع يوجه بنقل آمر موقع التاجي وضابط الأمن وتشكيل مجلس تحقيقي معهم

2023/04/23 | 00:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الاحد، بنقل آمر موقع التاجي وضابط الأمن وتشكيل مجلس تحقيقي معهم.وذكر مصدر مطلع لايرث نيوز، انه “على خلفية زيارة موقع التاجي ووجود حالات فساد، وجه وزير الدفاع بنقل امر موقع التاجي وضابط الأمن وتشكيل مجلس تحقيقي معهم”.واضاف ان “الجولات الميدانية للوزير وبعجلات مدنية […]

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