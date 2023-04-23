وزير الدفاع يحيل آمر موقع التاجي في الجيش العراقي الى التحقيق

2023/04/23 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، بنقل آمر موقع التاجي وضابط الأمن الخاص بالموقع بعد زيارة وزير الدفاع ثابت العباسي للموقع.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "على خلفية زيارة موقع التاجي وثبوت حالة فساد وجه العباسي بنقل امر موقع التاجي وضابط الأمن وتشكيل مجلس تحقيق بحقهم".

وأضاف المصدر أن "الجولات الميدانية لوزير الدفاع مستمرة وبعجلات مدنية لا زالت تطيح بعدد من اصحاب المناصب وكبار الضباط بالوزارة نتيجة وجود فساد وتقصير في ارزاق المقاتلين".

ادناه فيديو الزيارة:

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