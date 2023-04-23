2023/04/23 | 01:15 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يستقبل نخبة من الفنانين العراقيين بمناسبة بعيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hBWvgC_r_m4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يستقبل نخبة من الفنانين العراقيين بمناسبة بعيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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