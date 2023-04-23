2023/04/23 | 01:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QI_LXjBYOHA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعارض السياسي علي الشعلان : توجهات السوداني صحيحة ويحاول تصحيح أخطاء قادة الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المعارض السياسي علي الشعلان : توجهات السوداني صحيحة ويحاول تصحيح أخطاء قادة الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).