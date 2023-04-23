محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على نوتنغهام فورست

2023/04/23 | 01:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن مباراة اليوم سهلة، لكن محمد

صلاح تمكن من تبديد آمال نوتنغهام فورست

بالفوز.

وحقق ليفربول الفوز على ضيفه بـ3/2،

اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليفربول

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