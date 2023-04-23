القوات الأمريكية تهرب رتلا محملا بالنفط السوري إلى قواعدها بالعراق

2023/04/23 | 01:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء،

السبت، بأن القوات الأمريكية الموجودة

في سوريا أخرجت خلال الساعات الماضية

عشرات الصهاريج المحملة بالنفط من

الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.

وقالت الوكالة إن “الاحتل

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