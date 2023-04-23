الدفاع تعلن إقالة آمر موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع

2023/04/23 | 01:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، عن إقالة آمر موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع واحالتهما للتحقيق.

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