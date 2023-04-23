ميغان ماركل تنتقد الصحافة البريطانية بسبب رسائل متبادلة مع الملك تشارلز

2023/04/23 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت، ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، الصحافة البريطانية، السبت، بسبب تقارير أفادت بأن رسائل متبادلة مع الملك تشارلز لعبت دورا في قرارها عدم حضور مراسم تتويجه، وذلك في أحدث مواجهة بينها وبين الصحافة.

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