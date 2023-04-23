ملك المغرب يعيّن مفتشا جديدا للجيش في ظل توتر إقليمي

2023/04/23 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط (أ ف ب) – عيّن العاهل المغربي محمد السادس السبت الفريق محمد بريظ مفتشا عاما جديدا للقوات المسلحة الملكية، ثاني أعلى منصب في الجيش، بحسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية، ويأتي ذلك في سياق توترات إقليمية.وجاء في بيان وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك “قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا […]

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