2023/04/23 | 02:29 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس نقابة الخدمة العامة الكندية PSAC، كريس أيلوراد، إنه لا توجد حتى الآن صفقة بين النقابة التي تمثل 155 ألف موظف والحكومة الفيدرالية.قال كريس أيلوارد إن النقابة أعطت مجلس الخزانة أثناء المفاوضات حزمة كاملة من الطلبات والتفاصيل يوم الخميس ولكن بحلول بعد ظهر يوم السبت، لم يكن هناك أي رد.حيث قال: “ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس نقابة الخدمة العامة الكندية يطالب جاستن ترودو بالتدخل لحل أزمة الإضراب شبكة القيقب الدولية.

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