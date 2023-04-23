2023/04/23 | 02:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هدد وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، اليوم الاحد، كل فاسد مهما كان منصبه او رتبته في مفاصل الجيش العراقي بالاقالة من مناصبهم.وقال العباسي في بيان تلقته ايرث نيوز “لقد قطعنا على أنفسنا وعداً بأن نكون سنداً وعوناً لجميع المقاتلين ضباطاً ومراتب الذين يحملون النزاهة والإخلاص أمانة في اعناقهم، وأن نكون نداً لكل […]

ظهرت المقالة بعد اقالة كبار الضباط ..



وزير الدفاع يؤكد: سنكون نداً لكل فاسد مهما كان منصبه أولاً على ايرث نيوز.

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