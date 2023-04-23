الأمير وليام وزوجته ينشران صورا لابنهما لويس في عيد ميلاده

2023/04/23 | 03:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت صورتين جديدتين لابنهما الأصغر لويس بمناسبة عيد ميلاده الخامس الذي يحل، الأحد.

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