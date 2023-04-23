رحيل الممثل السوري محمد قنوع عن 49 عاماً 

2023/04/23 | 04:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق (سوريا),(أ ف ب) – توفّي السبت الفنان السوري محمد قنوع عن 49 عاماً إثر احتشاء في عضلة القلب وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.ونعت نقابة الفنانين الممثل الذي عُرف بأدواره المساعدة البارزة في الأعمال السورية، كان آخرها في مسلسلي “العربجي” و”زقاق الجن” اللذين عُرضا خلال شهر رمضان الفائت.وتناقل عشرات الفنانين […]

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