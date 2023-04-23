نبذة عن الفنان السوري محمد قنوع بعد إعلان وفاته بعمر 49 عاما

2023/04/23 | 06:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان السوري، محمد قنوع، مساء السبت، إثر احتشاء بعضلة القلب (نوبة قلبية) عن عمر يناهز الـ49 عاما، وذلك بعد فترة قصيرة على ما نشره بصفحته على وسائل التواصل الاجتماعي من وداع لشخصية "شومان" التي أداها في مسلسل العربجي في الموسم الرمضاني الدرامي لهذا العام.

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