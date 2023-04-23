2023/04/23 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب المصري، مصطفى بكري، إن هناك "جهات خارجية" لا تريد الخير للسودان وأنها تبحث عن انشاء مناطق نفوذ جديدة تتبع لها على حد تعبيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب مصري: عناصر خارجيه لا تريد الخير للسودان بقدر بحثها عن تحويله لمناطق نفوذ لها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب مصري: عناصر خارجيه لا تريد الخير للسودان بقدر بحثها عن تحويله لمناطق نفوذ لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).