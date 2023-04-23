أكد التزام واشنطن تجاه السودان.. بايدن يعلن إغلاق السفارة لدى الخرطوم وإجلاء الموظفين

2023/04/23 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء السبت، عن إغلاق عمليات السفارة الأميركية لدى الخرطوم بعد إجلاء الدبلوماسيين من السودان، حيث يشتد القتال بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ الأسبوع الماضي.

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