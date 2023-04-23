2023/04/23 | 07:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AfAWiJAIKa0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اتساع دائرة القبول بالموازنة الثلاثية داخل البرلمان في نشرة الـ6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اتساع دائرة القبول بالموازنة الثلاثية داخل البرلمان في نشرة الـ6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).