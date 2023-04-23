مسؤول أمريكي يرد على ما يتداول عن تنسيق مع

2023/04/23 | 07:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية أن تكون قوات الدعم السريع السودانية قد نسقت مع الولايات المتحدة بشأن إخلاء الأفراد الأمريكيين من العاصمة، الخرطوم.

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