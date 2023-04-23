شاهد ما قاله جنرال أمريكي سابق لـCNN عن إخلاء أمريكا دبلوماسييها من السودان

2023/04/23 | 08:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN قال العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، إن “القوات العسكرية التي شاركت في عملية إخلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من الخرطوم كانت بحاجة إلى معرفة ما يفعله القادة المحليون على الأرض، وهم قوات الدعم السريع والجيش السوداني ومعرفة مواقفهم ومدى سيطرتهم على عناصرهم وما إذا كان بإمكانهم الوثوق بهم بما فيه الكفاية أم لا لإنشاء ممر آمن من مجمع السفارة إلى المطار إلى نقطة الانطلاق“.

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