الخارجية الأميركية تنفي التنسيق مع

2023/04/23 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الولايات المتحدة أن تكون عملية إجلاء الدبلوماسيين الأميركيين في السودان تمت بدعم وتنسيق من قبل قوات الدعم السريع، وسط استمرار جهود واشنطن لإيقاف القتال الدائر رحاه بالدولة الأفريقية.

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