2023/04/23 | 09:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مكتب السوداني: لا صحة لوجود تغيير في مناصب عليا بالدولة | اخبار التاسعة 2023/4/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: k1mEmzzf0dA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مكتب السوداني: لا صحة لوجود تغيير في مناصب عليا بالدولة | اخبار التاسعة 2023/4/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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