2023/04/23 | 09:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما يؤكد التسريب الأخير المخاوف في البنتاغون من أنه لا تزال هناك ملفات سرية لم تظهر بعد في المجال العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة تكشف قدرة الصين على اختطاف الاقمار الصناعية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة تكشف قدرة الصين على اختطاف الاقمار الصناعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).