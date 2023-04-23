2023/04/23 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أكدت مسؤولة بالخارجية الأميركية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا تتوقع تغيير الأوضاع الأمنية في السودان على المدى القصير.

واستبعدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية مولي في أن تنسق الولايات المتحدة عملية إجلاء أخرى للمواطنين الأميركيين من الأراضي السودانية، في الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إجلاء دبلوماسيي بلاده من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام، ووجه الشكر إلى 3 دول ساعدت الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف وهي السعودية وإثيوبيا وجيبوتي.

ولاحقا، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها أوقفت مؤقتا العمليات في السفارة الأميركية في الخرطوم، وذلك بعد إجلاء جميع الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم بأمان.

وكانت قوة أميركية أجلت الدبلوماسيين الأميركيين وعائلاتهم من مبنى السفارة الأميركية، فجر الأحد، ونقلتهم إلى خارج السودان.

المصدر: سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات أميركية "صادمة" بشأن الأوضاع في السودان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات أميركية "صادمة" بشأن الأوضاع في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).