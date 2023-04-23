آخر وجبة طعام على الأرض.. شاهد ما اختارته الممثلة إيفا لونغوريا

2023/04/23 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في منطقة يوكاتان بالمكسيك، تتناول الممثلة إيفا لونغوريا الأسماك المشوية مع شرائح الحامض في شطائر التاكو اللذيذة.شاهد حلقات برنامج "إيفا لونغوريا: البحث عن المكسيك" أيام الأحد على CNN.

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