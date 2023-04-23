2023/04/23 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت قوات الدعم السريع أنها نسقت مع بعثة القوات الأميركية المكونة من 6 طائرات، فجر الأحد، لإجلاء الدبلوماسيين الأميركيين وأسرهم من السودان الذي يشهد صراعا داميا منذ أيام.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغلاق السفارة الأمريكية في السودان المركز الخبري الوطني.

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