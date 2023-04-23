2023/04/23 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أصدرت السفارة العراقية في الخرطوم تنويها بشأن إجلاء المواطنين العراقيين العالقين بسبب اندلاع المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع.ونشرت السفارة في بيان مقتضب تلقاه / المركز الوطني/،أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة العراقية في السودان تؤجل إجلاء العراقيين إلى إشعار آخر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة العراقية في السودان تؤجل إجلاء العراقيين إلى إشعار آخر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة العراقية في السودان تؤجل إجلاء العراقيين إلى إشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).