اجلاء سريع لمواطني ودبلوماسي ّأمريكا وفرنسا من السودان

2023/04/23 | 10:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) -أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ليلة السبت / الاحد، أن القوات الأميركية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأميركية من الخرطوم، فيما بدأت فرنسا أيضا “عملية إجلاء سريع” لمواطنيها ولطاقمها الدبلوماسي من السودان حيث دخلت المعارك العنيفة أسبوعها الثاني، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الأحد.وقال بايدن في بيان “اليوم بناء […]

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