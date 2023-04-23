أمطار خفيفة وارتفاع بدرجات الحرارة.. طقس العراق خلال الأيام المقبلة

2023/04/23 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاحد، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى فرص لتساقط زخات مطر خفيفة وارتفاع بدرجات الحرارة.

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