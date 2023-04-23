السوداني يتبادل التهاني مع الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي

2023/04/23 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، رئيس الجمهورية الايرانية، ابراهيم رئيسي، وولي عهد المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، بمناسبة حلول عيد الفطر.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، أن "السوداني، تبادل التهاني كلًّا على حدة، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وولي عهد المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة حلول عيد عيد الفطر المبارك".

وأعرب رئيس الوزراء، بحسب البيان، عن تمنياته باستثمار أجواء الهدوء السياسي في المنطقة من أجل خير وسلام جميع الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة.

كما جرى تأكيد عمق العلاقات التاريخية مع البلدين الجارين، وأهمية تعزيز التعاون المتبادل، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وترسيخ أمن المنطقة وازدهار شعوبها.

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