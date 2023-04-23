كيف تجعل بطولة غولف أكثر استدامة؟

2023/04/23 | 10:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جولة موانئ دبي العالمية أن جميع بطولاتها الخمس المرموقة لـ "سلسلة رولكس" خلال عام 2023 ستكون خالية من الكربون، بما في ذلك بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك".وحضرت إيليني جيوكوس، مذيعة CNN، هذا الحدث لتتعرف على كيفية تحوله إلى الموارد الصديقة للبيئة، والتقت بسايمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة.

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