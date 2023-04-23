2023/04/23 | 10:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن مسيرة ليونيل ميسي مع باريس سان جرمان ستنقضي بنهاية الموسم الجاري، بعد أن قضى موسمين مع النادي الفرنسي.وقالت الصحيفة إن النادي لن يمدد عقد أسطورة الكرة الأرجنتينية لموسم إضافي، بعد انتهاء عقده الحالي مع باريس سان جرمان بعد نحو شهرين من الآن.وأوضحت أن رئيس النادي ناصر […]

ظهرت المقالة شهران يحددان مصير ميسي..



رحلة باريس انتهت وبرشلونة ينتظره أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهران يحددان مصير ميسي.. رحلة باريس انتهت وبرشلونة ينتظره) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهران يحددان مصير ميسي.. رحلة باريس انتهت وبرشلونة ينتظره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).