2023/04/23 | 10:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجّه وزير الدفاع، ثابت محمد العباسي، الأحد، بإقالة آمر موقع التاجي...

ظهرت المقالة وزير الدفاع يقيل ضبّاطا بسبب التقصير والفساد في موقع التاجي أولاً على المسلة.

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