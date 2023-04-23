انقطاع الإنترنت عن السودان.. وأميركا لا تتوقع تحسنا أمنيا قريبا

2023/04/23 | 10:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت الولايات المتحدة عدم تغير الأوضاع الأمنية في السودان على المدى القصير بعد إجلائها الدبلوماسيين الأميركيين بأمان.

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