ملياردير يتنبأ بنهاية عهد هيمنة الدولار في غضون 5 سنوات

2023/04/23 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعرب رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا عن ثقته في أن الدولار لن يعود العملة المهيمنة عالميا في غضون خمس سنوات.

وكتب ديريباسكا عبر "تلغرام" اليوم الأحد: "في غضون خمس سنوات، سيكون العالم أكثر توازنا، وستتنوع الحسابات، وستكون العملات الرقمية المشفرة متوافقة.



طبعا، في البداية سيكون الأمر صعبا، ولكن فيما بعد سيكتشف العالم جودة جديدة، وسيكون ذلك بالفعل عالما خاليا من الهيمنة".

واعتبر الملياردير الروسي أن نهاية عهد هيمنة الدولار ستأتي بسبب استخدامه "كسلاح انتقامي ضد كل من له رأي آخر دون أي اكتراث بالجوانب القانونية"، مشيرا على سبيل المثال، إلى "فرض عقوبات على الشركات التي توظف عشرات ومئات الآلاف من الأشخاص".

وفي وقت سابق أعرب نائب وزير الخزانة الأمريكي أديوالي (والي) أدييمو عن اعتقاده بأن سياسة العقوبات الأمريكية، بما في ذلك القيود الحالية المفروضة على روسيا، لا ينبغي أن تقوض دور الدولار كواحد من العملات المهيمنة في العالم.



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