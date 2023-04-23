الخارجية العراقية تعلن اجلاء عراقيين من مكان لآخر داخل السودان

2023/04/23 | 11:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى اجلائهم من الخرطوم الى منطقة بورتسودان.

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