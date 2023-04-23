صورته كاميرا مراقبة ليلًا.. شاهد ما حدث عندما عبر نيزك ساطع سماء ولاية أمريكية

2023/04/23 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة وثقتها كاميرات مراقبة داخل حي سكني بولاية إنديانا الأمريكية، أظهرت لقطات فيديو ما حدث لحظة عبور نيزك ساطع سماء المنطقة، الأمر الذي أثار ذلك قلق بعض السكان، لا سيما بعد أن سبب النيزك صوت ضجيج هائل قاطع سكون الليل، ويقول مسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ، باستثناء حالة الذعر التي أثارها النيزك.

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