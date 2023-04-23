2023/04/23 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم الاحد، ان العراق تراجع مرتبة واحدة من بين اكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الامريكية.وقالت الخزانة ان “العراق تراجع مرتبة واحدة بعد أن خفّض العراق حيازته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق في المرتبة 30 بين أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في المرتبة 30 بين أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق في المرتبة 30 بين أكبر الحائزين الأجانب لسندات الخزانة الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).