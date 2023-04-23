اجلاء 14 عراقيا من الخرطوم الى مناطق بورسودان

2023/04/23 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إجلاء 14 عراقيا من الخرطوم إلى منطقة بورسودان.وذكرت الوزارة للوكالة الرسمية ،انه : “تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورسودان، […]

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