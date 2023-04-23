علامة التوثيق الزرقاء على تويتر تعود إلى حسابات مشاهير من دون موافقتهم

2023/04/23 | 11:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان فرانسيسكو (أ ف ب) – بعد ما أثاره نظام التوثيق الجديد عبر تويتر من تململ لدى المستخدمين حول العالم عند بدء تطبيقه قبل أيام، بدا الوضع أكثر تعقيداً السبت مع عودة العلامات الزرقاء الشهيرة إلى حسابات بعض الوسائل الإعلامية أو الشخصيات، حتى من دون موافقة أصحابها.وغرد مغني الراب الأميركي ليل ناس إكس، […]

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