2023/04/23 | 11:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عملية إلقاء القبض جاءت خلال إجراء الممارسات الأمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهم بالقتل) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. القبض على عدد من المطلوبين بينهم متهم بالقتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).