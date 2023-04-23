بغداد.. اعتقال شخص ابتز فتاة بـ100 الف دولار

2023/04/23 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت وزارة لداخلية، اليوم الاحد، القبض على متهم بقضية الابتزاز في العاصمة بغداد.

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